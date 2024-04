Le Président Bassirou Diomaye Faye honore les Khalifes et les autorités religieuses

Cet article pourrait mettre en avant l'importance des relations entre le gouvernement et les leaders religieux au Sénégal.



Il pourrait inclure des détails sur les visites du Président aux sites religieux, ainsi que les bénédictions et les encouragements reçus.



Création de la Direction des Affaires religieuses et de l’Insertion des Diplômés de l’Enseignement Arabe:



Cet article pourrait explorer les objectifs et les fonctions de cette nouvelle direction gouvernementale.



Il pourrait également discuter de l'importance de l'enseignement religieux et de l'intégration des diplômés dans la société.



Audit des Passations de Services:



Cet article pourrait expliquer le processus d'audit et son importance pour assurer la transparence et l'efficacité de l'administration.



Il pourrait également mentionner les attentes, en termes de résultats et de réformes suite à cet audit.



Renforcement des Procédures de Gouvernance:



Cet article pourrait analyser les mesures prises par le gouvernement pour renforcer les procédures de gouvernance.



Il pourrait mettre en évidence l'importance de la conformité aux procédures, pour garantir une gouvernance efficace et responsable.



Création du Bureau d'Intelligence et de Prospective Économique (BIPE):



Cet article pourrait détailler le rôle et les objectifs du BIPE, dans la surveillance et l'évaluation des politiques économiques.



Il pourrait également discuter de l'impact prévu sur la prise de décision gouvernementale et la planification économique.



Protection des Lanceurs d'Alerte et Contrôle des Institutions:



Cet article pourrait expliquer l'importance de la protection des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption et les abus.



Il pourrait également aborder les implications des audits réguliers pour renforcer la responsabilité des institutions publiques.



Focus sur la Modernisation de l’Administration et l’Accès à l’Eau potable:



Cet article pourrait mettre en lumière les initiatives du gouvernement, pour moderniser l'administration et améliorer l'accès à l'eau potable.



Il pourrait inclure des détails sur les projets en cours et les plans futurs, pour répondre aux besoins de la population en matière d'infrastructures et de services.

