Le Président Diomaye Faye appelle à un départ des militaires français du Sénégal

Dans un entretien accordé au "Monde" ce jeudi, le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a estimé que la présence militaire française « ne correspond pas à notre conception de la souveraineté et de l’indépendance ». Les soldats français basés au Sénégal vont-ils plier bagage ? C’est en tout cas, le souhait du président du Sénégal. Ce jeudi 28 novembre, Bassirou Diomaye Faye s’interroge sur la présence de 350 militaires français dans son pays, estimant que « cela ne correspond pas à notre conception de la souveraineté et de l’indépendance ». « Pourquoi faudrait il des soldats français au Sénégal ? Quel pays peut avoir des militaires étrangers sur son sol et revendiquer son indépendance ? »,s’interroge Bassirou Diomaye Faye, rapporte "Le Témoin".



Ce dernier a estimé qu’il est « évident » que les soldats français quitteront le Sénégal, sans fixer de délai « pour le moment ». « Nous avons une coopération avec les États Unis, la Chine ou encore la Turquie sans que ces pays n’aient de base sur notre sol. (...) Est-ce que la France est capable de faire cela ? Ce n’est pas parce que les Français sont là depuis la période de l’esclavage, qu’il est impossible de faire autrement », juge le président sénégalais. Bassirou Diomaye Faye a néanmoins tempéré que les relations avec la France, « restent au beau fixe ».