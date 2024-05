Le Président Faye sur le départ du Mali, du Burkina et du Niger de la Cedeao: «Nous devons trouver des solutions pour les ramener à la maison»

Après Abuja, le Président Bassirou Diomaye Faye était à Accra où il a été reçu par Nana Akufo-Addo. Le chef de l’Etat sénégalais a prôné la une médiation pour retenir les pays qui veulent quitter la Cedeao. Il a souligné la «lourde responsabilité» des chefs d’Etat de «transmettre la Cedeao au moins dans les mêmes formes, la renforcer, l’améliorer dans sa gouvernance pour qu’elle puisse faire face aux difficultés».



Selon Bes Bi, Lle Président Faye a indiqué également que sur le pan de la sécurité, certains pays sont menacés avec les trafics illicites de drogue et de cybercriminalité. «La Cedeao a encore beaucoup de défis à relever et elle ne les relèvera que lorsqu’elle sera renforcée, unie et mieux intégrée», a-t-il dit.



Il a exhorté le Président ghanéen et ses autres homologues à faire en sorte de retenir le Mali, le Burkina, le Niger qui sont sur le point de quitter la Cedeao. «Il faut qu’on trouve les moyens de leur parler. Je sais que si nous discutons nous trouverons des solutions pour les ramener à la maison parce qu’ils ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux», a insisté Bassirou Diomaye Faye.



