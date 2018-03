Le Président Macky Sall à Bamba Fall": "Qu'on se retrouve deux fois...cela revêt quelque chose" Bamba Fall a accueilli Macky Sall hier, lors de la Journée internationale des droits de la Femme au stade Iba Mar Diop. Plus d'une semaine après que les deux hommes ont assisté au Festival international Soninké dans la commune de Médina. Et le chef de l'Etat pense ce "hasard revêt quelque chose".

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Mars 2018 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Médina a persisté et signé mercredi, lors de la célébration de la première année de Khalifa Sall en prison, qu'il est partisan du maire de Dakar. Sans doute, une précision qui s'explique par sa sortie très commentée il y a quelques semaines, à fortes envolées lyriques à l'endroit du chef de l'Etat. Et hier, lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la Femme , présidée par le Président Macky Sall, Bamba Fall a encore remercié la Première dame, Marième Faye Sall, pour "l'admiration et la considération" à son égard.



"Je suis convaincu, et je sais que vous l’êtes monsieur le président de la République, que l'émergence de ce pays passera, entre autres, par les femmes en tant que participantes actives au développement économique et social de notre cher pays. Je ne saurais terminer, Excellence Monsieur le président de la République, sans pour autant remercier les femmes de la Médina qui ont bien voulu venir aujourd'hui vous accueillir, surtout le mouvement Nouvelle vision de la Médina... Dieureudieuf encore Monsieur le président de la République. Que Dieu vous prête longue vie !", a dit Bamba Fall.



Et Macky Sall, dans son speech de dire: "Monsieur le maire de la Médina, notre hôte cher Bamba Fall, avec le hasard du calendrier, nous voici à deux reprises dans votre commune en moins de deux semaines. Je pense que cela revêt quelque chose." C'est ce qu'on appelle la petite phrase qui revêt souvent aussi une grande signification politique. Voilà, en tout cas, une réponse qui va encore susciter des commentaires sur un rapprochement entre le deux hommes.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook