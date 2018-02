Le Président Macky Sall à Nouakchott ce jeudi pour raffermir les relations entre la Mauritanie et le Sénégal

Son Excellence Monsieur le Président de la République quitte Dakar ce 7 février 2018, pour prendre part au 18è Sommet du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le sahel (CILSS), qui se tiendra le même jour à Niamey.





Créé en 1973, le CILSS accompagne les Etats membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur politique pour faire face aux conséquences de la sécheresse et de la dégradation des sols. C’est dans ce cadre que le Sénégal bénéficiera, à l'occasion de ce sommet, d'un financement de 25 millions de dollars en appui à ses efforts d'irrigation, ceci dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) approuvé par le Conseil d’administration de la Banque mondiale, le 05 décembre 2017.



Le 8 février, le Chef de l'Etat quittera Niamey pour se rendre en Mauritanie, où il effectuera une visite de travail de deux jours à l'invitation de son homologue, S. E. M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Cette visite de S. E. M. Macky Sall, à Nouakchott, s'inscrit dans le cadre de la volonté des deux chefs d'Etat de raffermir les relations anciennes et profondes entre les deux pays, fondées sur les liens historiques et culturels féconds et sur le brassage des deux peuples.



Le Président de la République sera de retour à Dakar le 9 février 2018.



