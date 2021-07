Le Président Macky Sall au Ndiambour: Les mobilisations diversement appréciées Le président de la République était à Keur Momar Sarr samedi dernier, où il a procédé aux inaugurations du Dac et du Kms3. Le cortège présidentiel est passé par Louga pour rallier cette zone rurale située à 68 kilomètres de la capitale régionale. "L’As"

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Jadis, son arrivée dans la capitale du Ndiambour faisait toujours l’objet de rivalité entre les différents responsables, notamment Moustapha Diop, Mamour Diallo et Amadou Mberry Sylla.



Mais avant-hier, il n’y a pas eu de rassemblement. L’appel du Président Macky Sall avec la recrudescence des cas de Covid-19, est passé par là. Les consignes ont été scrupuleusement respectées par les responsables du parti au pouvoir et de la mouvance présidentielle.



Avec cette visite du chef de l’Etat à Keur Momar Sarr, contrairement à la commune de Louga, les consignes ont été bafouées par certains responsables de l’Apr, qui ont mobilisé notamment à Nguer Malal et Keur Momar Sarr.



Mais la foule était clairsemée. Ce rassemblement a été dénoncé par certains responsables, qui pensent qu’à cause de la propagation du Coronavirus et de l’interdiction des rassemblements par le chef de l’Etat, on devait se garder de ces mobilisations. Selon eux, le Président Macky Sall est attaqué par ses détracteurs à cause de ces rassemblements.



