Le Président Macky Sall est arrivé à Sédhiou

Le chef de l’Etat, Macky Sall, est arrivé à 16h45 à l’aérodrome de Diendé, à quelques encablures de Sédhiou où il effectue une tournée économique au cours de laquelle il présidera un conseil des ministres décentralisé, informe l'Aps.



Mardi, le président Sall entamera les activités prévues dans le cadre de cette tournée en présidant durant la matinée un conseil présidentiel sur le développement de la région. Dans l’après-midi, à 14 heures, il inaugurera le pont de Marsassoum, avant de lancer dans la matinée de mercredi les travaux de la boucle du Pakao. La cérémonie de lancement de cet axe routier, qui reliera Karantaba à Kolibantang et Saré Tanné, se tiendra à Sandinéri, près de Sédhiou.



Il inaugurera ensuite la centrale électrique de Tanaff dans l’après-midi, à 14 heures. Une heure plus tard, il se rendra à la grande mosquée de Sédhiou, réhabilitée dans le cadre du programme de rénovation des lieux de culte.



Dans la journée de jeudi, il présidera un conseil des ministres décentralisé. Plus tard dans l’après-midi, il procédera à l’inauguration de l’hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Cet hôpital a été réalisé dans le cadre du programme de construction d'hôpitaux régionaux à Sédhiou, Kaffrine, Kédougou et Touba, pour un coût global de 97 milliards de francs CFA. Le seul hôpital de Sédhiou a nécessité des investissements évalués à 20 milliards de francs CFA.



Le lendemain vendredi, il inaugurera le centre de formation professionnelle en foresterie de Bounkiling, avant de quitter la région.



Selon le gouverneur de la région, soixante-trois pour cent des engagements pris lors du Conseil des ministres délocalisé à Sédhiou (sud) en 2015 ont été réalisés, sans compter que onze pour cent desdits engagements sont en cours de réalisation.



Ces statistiques dénotent d’un bilan satisfaisant du taux d’exécution de l’enveloppe financière dégagée pour l’exécution de ces engagements, a souligné Papa Demba Diallo.



"Soixante-trois pour cent des engagements pris lors du Conseil des ministres délocalisé de 2015 ont été réalisés et onze pour cent sont en cours de réalisation", a déclaré le gouverneur de Sédhiou, Papa Demba Diallo.



Concernant les réalisations "hors engagements", sur "deux cent onze actions identifiées, cent cinquante-huit ont été réalisées, représentant un volume financier de cent huit milliards trois cent quatre-vingt-six millions de francs CFA", a précisé le chef de l’exécutif régional, dans un entretien avec l’APS.



Papa Demba Diallo a rappelé que "soixante-seize engagements" avaient été pris pour des actions à mener correspondant à un volume financier de "deux cents milliards de FCFA".