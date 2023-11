Le Président Macky Sall exprime sa gratitude au Général Moussa Fall pour son engagement exemplaire Dans un discours récent lors d'une cérémonie officielle, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance envers le Général de Corps d'Armée Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire. Le Président Sall a salué le dévouement, la rigueur, le professionnalisme et le sens du devoir dont le Général Fall a fait preuve tout au long de sa carrière à la tête de la Gendarmerie nationale.



Le Président Sall a souligné que si les investissements en moyens humains et matériels sont cruciaux pour assurer la sécurité du pays, c'est la qualité des personnes qui occupent des postes de commandement qui fait réellement la différence. Il a insisté sur l'importance de l'âme du bon soldat, ancrée dans les valeurs de la nation, les exigences de l'État et les principes républicains.



Le Général Moussa Fall incarne cette âme du bon soldat, selon le Président Sall. Il a su maintenir une posture exemplaire en tant que leader des forces de sécurité du Sénégal, tout en respectant les principes fondamentaux de la nation. Le Président a félicité le Général Fall pour son engagement envers la rigueur, la loyauté envers l'État, le professionnalisme et le sens du devoir qui caractérisent sa conduite de la Gendarmerie nationale.



La cérémonie à laquelle le Président a pris la parole était également l'occasion d'inaugurer le nouvel état-major de la Gendarmerie nationale. Le Président Sall a tenu à adresser ses félicitations au Général Fall pour cette réalisation, soulignant l'importance de disposer d'installations modernes pour soutenir les opérations de sécurité du pays.



Le discours du Président s'est conclu par une déclaration de soutien et de gratitude envers toutes les composantes des Forces de défense et de sécurité du Sénégal. Le Président Sall a rappelé l'importance de ces forces pour la préservation de la paix et de la sécurité nationale.



En fin de discours, le Président a conclu en rappelant les valeurs de "HONNEUR-PATRIE" qui guident les actions des forces de sécurité du Sénégal, exprimant ainsi sa reconnaissance envers leur engagement pour le bien du pays.



Le message du Président Sall envers le Général Moussa Fall témoigne de l'importance de l'engagement inébranlable du Général envers la sécurité nationale et de sa contribution essentielle à la stabilité du Sénégal. Cette reconnaissance officielle met en lumière l'importance de la rigueur, de la loyauté et du sens du devoir des forces de sécurité du pays, qui travaillent sans relâche pour préserver les valeurs de la République et protéger la nation.



Portrait :

Le Général Fall, originaire du Cayor, apporte avec lui un riche héritage de service dans les Forces de défense et de sécurité du Sénégal.



Moussa Fall, un homme de terrain

Le parcours du général Moussa Fall est indissociablement lié à la région de la Casamance, où il a fait ses premières armes en tant que jeune officier de gendarmerie. Là-bas, il a montré des qualités de commandant remarquables et s'est forgé une réputation de "pur et dur". Notamment, dans les années 90, il a dirigé un détachement de gendarmes et a défendu farouchement la centrale électrique de Boutoute, un site stratégique dont la chute aurait eu des conséquences graves pour la région. Son dévouement et son courage ont joué un rôle crucial dans la sécurité de la Casamance.



Sa carrière s'est poursuivie avec succès, et il a été appelé à commander la compagnie de Dakar. Là encore, il s'est distingué en dirigeant ses troupes sur le terrain et en affrontant les défis avec détermination. Son expérience à la tête de la Section de Recherches a été marquée par la résolution d'affaires sensibles, notamment l'arrestation du poseur de bombe de Yeungoulène et la prévention d'un attentat contre le président Abdoulaye Wade.



Le Général Moussa Fall et ses hommes ont également joué un rôle clé dans l'affaire Kazaréka, qui aurait pu déclencher un incident diplomatique majeur avec le Maroc. Grâce à leur professionnalisme, le plan visant à attenter à la vie du roi du Maroc a été déjoué.



Le Général Fall : Un homme de principes

Moussa Fall est connu pour sa rigueur et son sens du devoir intransigeant. Il ne tolère aucun écart et est toujours devant ses troupes sur le terrain. Son engagement envers la Gendarmerie et la sécurité nationale est inébranlable.



Ses compétences exceptionnelles et son réseau d'informations bien établi en ont fait l'un des hommes les mieux renseignés du Sénégal. Sa fidélité envers ses collègues et ses collaborateurs a renforcé ses liens et lui a permis de développer un maillage extraordinaire du pays.



Le général Moussa Fall a également été remarqué à l'échelle internationale. Les États-Unis ont fait appel à lui pour suivre des formations au FBI et à la DEA, en reconnaissance de son expertise en matière d'infiltration, de surveillance et d'investigation dans la lutte contre le trafic de drogues.



Un parcours exemplaire

Tout au long de sa carrière, le général Moussa Fall a suivi une trajectoire ascendante, marquée par des promotions méritées. Il a réussi à imposer des normes de qualité élevées au sein de la Gendarmerie, incitant de nombreux jeunes gendarmes à poursuivre des études et à envisager des perspectives de carrière.



Aujourd'hui, en tant que Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, le Général Moussa Fall est appelé à élever le niveau de la Gendarmerie nationale. Son dévouement, son professionnalisme et sa fidélité à la nation font de lui un leader exemplaire pour les forces de défense et de sécurité du Sénégal.



Le Sénégal peut être fier de compter sur le leadership du général Moussa Fall à la tête de sa Gendarmerie nationale, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité du pays. Son engagement indéfectible envers les valeurs de la République et son sens du devoir continueront de servir la nation sénégalaise de manière exemplaire.



