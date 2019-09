Le Président Macky Sall quitte Dakar ce samedi pour New York

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2019 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Macky Sall quitte Dakar ce Samedi 21 septembre 2019 pour prendre part à la 74e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.



Le thème de la session porte cette année sur : « Dynamiser les efforts multilatéraux pour l’éradication de la pauvreté, l’éducation de qualité, l’action contre le changement climatique et l’inclusion ».



A ce titre, le Président Sall fera une allocution à la plénière de l’Assemblée le 24 septembre. Il prendra également part à plusieurs événements en marge de la session, en plus des audiences et entretiens bilatéraux.



En outre, il fera une adresse devant le Centre d’Affaires US-Afrique, qui est une composante de la Chambre américaine de Commerce, et animera une Conférence à l’Université de Yale sur le thème : « L’Afrique dans les relations internationales contemporaines ».



Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 26 septembre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos