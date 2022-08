Le Président Pape Diop : le héros de la 14° législature

La France s’enorgueillit certainement de ses grands hommes politiques qui ont rythmé véritablement la vie politique de ce pays tels que le General de Gaulle, Napoléon de Bonaparte, Jean Jaurès, Pierre Mendés France, Georges Clemenceau etc. mais le Sénégal peut également être fier de ses génies politiques certains : le Président Senghor, Lamine Gueye, Blaise Diagne, Mamadou Dia, les Présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall entre autres mais également les citoyens sénégalais démocrates et soucieux de la stabilité de notre pays et du fonctionnement normal des institutions sont fiers du Président Pape Diop.



Le Président Pape Diop en homme politique profondément mur, soucieux du développement économique et social du Sénégal vient d’assurer à la coalition Benno Bokk Yakaar la majorité présidentielle une majorité absolue à l’occasion de la quatorzième législature à l’Assemblée nationale ; fini le rêve de cohabitation qui mettrait surement le Sénégal dans une posture inconfortable et qui mettrait en péril la formidable politique économique et sociale impulsée par le Président de la République Macky Sall déclinée à travers le PSE qui est un un instrument de référence unique en son genre depuis l’indépendance du Sénégal.



L’espoir est donc permis pour le bonheur des sénégalais, de bénéficier des retombées positives des 6 000 000 000 000du budget de 2023 conformément aux orientations exprimées par son Excellence Monsieur le Président de la RépubliqueMackySalla savoir :



L’amélioration du bien être des femmes et des jeunes ;

Le développement des productions agro-pastorales ;

La facilitation de l’accès aux services sociaux de base ;

La mise en place d’une industrie forte et compétitive.



Selon le Ministre des Finances et du Budget, Mr Abdoulaye Daouda Diallo en dix ans, le budget du Sénégal a fait une forte progression. Ainsi, il est passé de 2452 milliards FCfa en 2012 à 5556,7 milliards FCfa en 2022. Pour celui de 2023, il est projeté à plus de 6000 milliards FCfa.



Ce budget constitue sans doute une déclinaison du Plan d’action prioritaire ajusté et accélère(PAP2A) inclu dans le PSE pour la relance de l’économie sénégalaise horizon 2023 ;



Pour rappel le PAP2A sera financé pour un montant de 14 712 milliards (26,2 milliards de dollars) dont 4770 milliards en provenance du secteur privé national et les 9 942 milliards émanant des partenaires techniques et financiers.



Le résultat attendu est la réalisation d’un PIB de l’ordre de 13,7% en 2023.



La 14° législature sera sans doute marquée par l’accentuation des réalisations de son Excellence Mr le Président de la République Macky Sall telles que le PUDC qui a complètement changé la vie au quotidien du monde rural à travers les pistes rurales, l’électrification des villages les plus reculés, la construction des centaines de forages pour le grand bonheur des éleveurs et agriculteurs, mise à disposition des moulins à mil et du matériel agricole aux femmes. Les autres projets seront également consolidés et poursuivis : Puma, Promoville et tous les autres projets structurants. La DER ne sera pas en reste pour faire face aux besoin des jeunes et des femmes.



Les besoins environnementaux sont également pris en charge dans le PSE Vert à travers le Mix énergétique en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer l’accès universel à l’électricité et le TER qui a un impact certain sur la vie des sénégalais;



Cette 14° législature sera aussi marquée par l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, des bien inaliénables du peuple sénégalais selon même les termes du Président de la République Macky Sall qui place le citoyen sénégalais au cœur de sa politique économique et sociale.

L’exploitation des blocs on shore et offshore GTA et Sangomar sera caractérisée par une transparence sans faille conformément aux termes de référence des contrats qui lient l’Etat du Sénégal aux partenaires exploitants ;



Le Président de la République a organisé une concertation nationale inclusive sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétroles et du gaz impliquant toutes les forces vives : les institutions de la République, les autorités religieuses et coutumières, les syndicats, des travailleurs, le Patronat, les paysans, la société civile, les jeunes, les femmes, le partis politique etc. pour garantir un partage transparent d’informations issues de l’exploitation de ces ressources naturelles ; l’effet recherché par son Excellence le President Macky Sall c’est de trouver un consensus fort sur la philosophie et les modalités de gestion du pétrole et du gaz et surtout une maitrise des enjeux géostratégiques d’ordre sécuritaire, socioéconomique et écologique.



La finalité c’est de parvenir à une utilisation rationnelle et judicieuse des richesses issues du pétrole et du gaz dont 60% profiteraient aux générations actuelles et futures.



Enfin, il est surtout attendu des députés de l’opposition une véritable opposition parlementaire qui a coup sûr, si elle est débarrassée de tout calcul politicien restera au cœur du jeu démocratique et peut même représenter véritablement une force de proposition de solutions politiques alternatives dans l’intérêt exclusif du peuple sénégalais.







Djiby Sy Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines

Responsable Politique APR Orefonde