Le Président Thabo Mbeki encense le Président Macky Sall et la démocratie sénégalaise A l’occasion de la conférence-débat qu’il donne chaque année à l’université de Pretoria, sur les questions du continent africain et qui s’est tenue ce 13 mars, l’ancien président sud africain Thabo Mbeki a mentionné les récents remous politiques au Sénégal, pour saluer la solidité des institutions démocratiques sénégalaises. Il a félicité le Président Macky Sall pour sa sagesse, dans la manière, dont il a géré les événements. Un bon point pour le Sénégal et ses Institutions, pour qui connaît la liberté de ton du Président Mbeki. Il n’hésite pas à pointer du doigt les maux dont souffre le continent.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2024



Ousmane Wade