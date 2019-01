Le Président de la fédération de basket offre des ballons et des panneaux à la ligue de Louga La Fédération sénégalaise de basket a offert à la Ligue basket de louga un important lots de matériels, dont des ballons et des panneaux. Pour le président Babacar Ndiaye, cette initiative s'inscrit dans le cadre du développement de cette discipline, dans la capitale du Ndiambour. S'exprimant sur les violences notées dans les stades, M. Ndiaye a assuré que des mesures draconiennes seront prises, pour éradiquer le fléau.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 09:52



