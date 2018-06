Le Professeur Bathily corrige la loi sur le parrainage

Présentant ce samedi son livre, « Mai 68 à Dakar », le Pr. Abdoulaye Bathily a une nouvelle fois, dénoncé la loi modifiant le Code électoral et instaurant le parrainage. Une loi que l’ancien chef de file de la ligue démocratique taxe de grave recul démocratique pour le Sénégal.

Abdoulaye Bathily note que demander aux candidats d’aller chercher 65.000 parrains, juste pour limiter les candidatures, ce n’est pas normal, rapporte Les Echos.



Ainsi, propose-t-il de faire recours à d’autres méthodes, sans pour autant nuire à la démocratie sénégalaise.

« Pourquoi ne pas utiliser le bulletin unique que beaucoup de pays en Afrique utilisent ? Avec ça, on n’a pas de problème et ça diminue considérablement les couts des élections », a suggéré le professeur d’histoire.