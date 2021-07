Le Professeur de lettres à Grenoble, Moustapha Thiaw en renfort : Don de matériels d’un coût de 35 millions FCfa à la ville de Pikine Professeur de lettres à Grenoble, Moustapha Thiaw n’a pas oublié sa Pikine natale. Il vient de faire un acte symbolique. L’enseignant a offert un important lot de matériels, d’une valeur de 30 millions FCfa à la municipalité.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de matériels scolaires et sanitaires, notamment de 2 000 ouvrages scolaires, 80 ordinateurs, 180 tables, 210 chaises, des tables-bancs, des bureaux pour les enseignants, des lits électriques, des déambulateurs, des chariots, des urinoirs.



Bref, un conteneur entier a été remis au maire de la ville en présence de l’inspecteur d’Académie de Pikine-Guédiawaye, Gana Sène. De l’avis de l’édile de Pikine, Abdoulaye Timbo, ce don est le fruit d’une coopération entre l’association Culture-savoir et développement que dirige le professeur Moustapha Thiaw et la ville de Pikine. Le matériel sanitaire, dit-il, va contribuer au relèvement du plateau technique, surtout dans les districts sanitaires de Dominique, Diamaguène et Sicap Mbao.



Quid du matériel scolaire ?



Gana Sène renseigne qu’il va faciliter le travail des enseignants et relever la performance des apprenants, surtout dans ce contexte de pandémie à Covid-19. Pour sa part, M. Thiaw dira que le choix porté sur la ville de Pikine n’est pas fortuit, parce que le maire travaille.













L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos