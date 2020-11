"Le Protocole de l’Élysée,...": Thierno Alassane Sall presente le livre et engage le débat !

Deux mois après sa publication, Thierno Alassane Sall (TAS) va procéder ce samedi, à la cérémonie de dédicace et de présentation de son œuvre "Le Protocole de l’Elysée, confidences d’un ancien ministre sénégalais du pétrole".



Cette première sortie de l’auteur sera une occasion pour lui de revenir plus amplement sur certaines répliques apportées par les tenants du pouvoir. TAS compte engager le débat sur tous les points évoqués dans le livre, à bâtons rompus.











"Cérémonie dédicace du Protocole de l’Élysée samedi 7 à City Business VDN à 16h. Mes amis comme mes critiques virulents sont invités. Ces derniers auront l’occasion de soutenir les accusations qu’ils portent par Presse interposée sur le Livre. Débat libre au programme".







