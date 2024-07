Le Ps immortalise son défunt Sg à l’occasion du 5e anniversaire de son décès : La Salle des Congrès sera baptisée «Ousmane Tanor Dieng»

Le Parti socialiste immortalise Ousmane Tanor Dieng. Et ce sera à l’occasion de la commémoration du 5e anniversaire de la disparition de son secrétaire général, le 15 juillet prochain.



Un communiqué informe qu’en plus de l’organisation d’une journée traditionnelle de prières et de récitals du Coran, à travers divers foyers religieux et lieux de culte à Nguégniène, à Dakar et à Tivaouane, le Ps va baptiser la Salle des Congrès de la Maison Léopold Sédar Senghor, Salle Ousmane Tanor Dieng, renseigne "Bes Bi".



Une cérémonie qui sera présidée par Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Mais le samedi 13 juillet 2024 déjà, Vision socialiste organisera une conférence sur le thème «Histoire et perspectives du Parti socialiste, dans un Sénégal en mutation».