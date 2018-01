Le Psd/Jant bi sur la sortie de Mimi Touré relative aux 200 milliards: « une pathétique tentative de se repositionner sur l’échiquier politique »

Le Psd/Jant bi a aussi sa lecture de la révélation de l’ancienne Première ministre sur les 200 milliards supposés recouvrés dans la traques des biens mal acquis. Mamour Cissé et ses camarades y voient « une pathétique tentative de se repositionner sur l’échiquier politique national, au péril de la paix civile, dans un contexte de volonté de dialogue national et de concertation sur le processus électoral ».



Seulement, estiment-ils, « à force d’allumer des feux qu’elle ne parvient jamais à éteindre, (Mimi Touré) finira par se brûler les doigts, sans que les questions essentielles ne trouvent des réponses crédibles ».



Et le Psd/ Jant bi d’interpeller « l’ébahie », comme il l'a qualifiée : « qui a payé, Mimi ? Où est passé l’argent ? » Ce parti se dit convaincu que l’Envoyée spéciale du chef de l’Etat « ne répondra sans doute jamais à ces interrogations », soulignant qu’elle a « raté cette belle occasion de se taire ».









Le Quotidien