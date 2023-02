Le REELS soutient les travailleurs des Collectivités territoriales

Le Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS) marque sa totale solidarité avec les travailleurs des Collectivités territoriales, en grève depuis 9 mois. Ces derniers réclament leurs droits légitimes résultant des textes de la Fonction publique locale, à une correction des disparités de traitement entre les agents publics, à de bonnes conditions de travail, à une harmonisation à l’IPRES, à l’élargissement de la mesure relative et à la généralisation de la revalorisation des salaires.



Dans un communiqué parcouru par «L’As », ces élus trouvent leurs revendications légitimes, au vu de la noblesse et de l'importance majeure de leur travail au sein des Collectivités territoriales. C’est pourquoi le REELS pense que ces travailleurs doivent être dans de bonnes conditions, afin qu'ils puissent exercer leur travail dans la sérénité et dans la performance, en vue de la satisfaction des attentes des populations locales.



Le bureau national du REELS fustige cette attitude laxiste et non moins irresponsable de l'Etat du Sénégal, dans la satisfaction des revendications des travailleurs des Collectivités territoriales. Car la poursuite de la grève va continuer à paralyser le fonctionnement des collectivités territoriales et aura des conséquences néfastes sur la mobilisation des ressources, indique le bureau du REELS. Ils appellent l'Etat à une prise en charge prompte et transparente des revendications légitimes des agents.