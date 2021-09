Le RNCLPA, un instrument important pour aller vers une pêche durable au Sénégal (Jon Anderson)

’’A mon avis, le RNCLPA est l’un des instruments les plus importants pour que le Sénégal aille vers une pêche durable, parce que tous les acteurs du secteur des pêches, à la base, y sont fortement représentés’’, a-t-il fait valoir.



Prenant part, à Saly-Portudal, à l’assemblée générale de renouvellement du RNCLPA dont le projet qu’il dirige a appuyé financièrement, M. Anderson a affirmé que ce réseau peut contribuer à porter haut la voix des acteurs de la pêche artisanale.



Les membres du RNCLPA ont, au cours de cette AG, élu Alassane Diatta comme son nouveau coordonnateur, en remplacement d’Abdoulaye Ndiaye, qui a dirigé cette structure de juin 2017 à mars 2021.



Quatre candidats, Moustapha Senghor (région de Thiès), nouvellement élu président du CLPA de Mbour, Mor Mbengue (Cayar), Alassane Thiane Wade (Bargny) et Alassane Diatta (Cap Skirring), étaient en lice.



Après des négociations menées par une commission mise sur pieds sur place, Moustapha Senghor et Alassane Thiane Wade se sont retirés, laissant Mor Mbengue et Alassane Diatta seuls en course. Ce dernier a été élu au second tour avec 31 voix contre 30 pour son adversaire.



Saluant l’engagement des différents responsables des 41 CLPA qui ont fait massivement le déplacement pour participer au renouvellement du RNCLPA, le nouveau coordonnateur a magnifié l’’’esprit de grandeur’’ de son challenger.



Il dit vouloir s’inspirer du travail déjà ’’bien entamé’’ par le bureau sortant, en s’appuyant sur l’expérience des anciens et l’engagement d’une jeunesse soucieuse du développement du secteur, afin d’œuvrer au développement d’une pêche artisanale durable et profitable à la communauté.



’’Les acteurs de la pêche artisanale travaillent durement, avec des contraintes mais aussi des avantages. Il faut que ça remonte au niveau national, en mettant en place un cadre de concertation avec l’administration des pêches, pour permettre à ce secteur d’aller de l’avant, surtout vers la durabilité des ressources’’, a dit Jon Anderson.



Pour appuyer les acteurs de la pêche artisanale à la base, le projet Dekkal Geej a, dans un premier temps, appuyé 13 CLPA, avant de l’étendre à 17 autres. Cette année, il compte arriver à soutenir les 41 CLPA que compte le Sénégal, a-t-il promis.



Selon lui, l’appui de son projet va concerner plusieurs domaines, notamment le renforcement des capacités des acteurs, l’appui à la surveillance des pêches, l’assurance technique et le développement des relais au niveau de la base.



’’Pour ce qui concerne le RNCLPA, nous travaillons sur plusieurs aspects, à savoir l’engagement avec le secteur privé, la société civile, sur le plaidoyer, le renforcement de capacités, à aider à surmonter les contraintes telle que la disponibilité du fonds d’appui au fonctionnement (FAF) qui doit être opérationnel pour que les CLPA puissent être capables faire correctement leur travail’’, a souligné Anderson.



D’après lui, le FAF, qui est alimenté à hauteur de 60% par l’argent issu des permis de pêche, n’est pas fonctionnel depuis maintenant quatre ans.



’’On ne peut pas aller vers une pêche durable si les CLPA ne disposent pas de ressources leur permettant d’exécuter le plan de travail annuel (PTA), leurs missions de surveillance’’, a plaidé M. Anderson.



Il estime que ce fonds doit être disponible pour permettre de financer les programmes de planification et que la mise en œuvre des plans soit véritablement opérationnelle.



Serigne Makhtar Fall







