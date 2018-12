Le Real Madrid accusé de trucage au tirage Opposé à l’Ajax Amsterdam en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a-t-il choisi son adversaire avant même le tirage au sort ? C’est ce qu’affirme un journaliste d’ESPN.

Comme à chaque tirage au sort, les théories du complot n’ont pas manqué pas de surgir lundi midi, lors de celui des huitièmes de finale de la Ligue des champions effectué à Nyon (Suisse). En cause, une fois de plus, le Real Madrid, un triple tenant du titre qui a hérité de l’Ajax Amsterdam.



Selon le journaliste uruguayen d’ESPN Jorge Ramos, cet affrontement avait déjà été fixé avant même le tirage au sort. Il en a fait la démonstration, citant une source proche de l'instance européenne, lors de son émission "Jorge Ramos y su banda".



Il a rediffusé une séquence du 12 décembre, où on le voyait montrer son téléphone à son voisin. "Regarde ce qui vient d’Espagne", déclare-t-il, avant de lire à l’antenne le présumé message qu’il aurait reçu: "Jorge, Don Flore (Florentino Perez, ndlr) a demandé l’Ajax. Il travaille sur le sujet et a déjà envoyé un message à l’UEFA."



Et cinq jours plus tard, le Real tombait donc effectivement sur le club néerlandais… De quoi, une fois de plus, laisser penser que le club merengue, et son tout-puissant président, a choisi son adversaire avant même le tirage, en bénéficiant du fameux système des boules chaudes (ou froides).











