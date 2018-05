Le Real Madrid en finale de la ligue des champions

Pour la 3ème fois consécutive, le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Ligue des champions. Dans une demi-finale incertaine de bout en bout, difficile pour les joueurs de Zinedine Zidane, le Real est parvenu à assurer sa place en finale, malgré le match nul 2 buts partout face au Bayern Munich.



Mené très vite par le Bayern, le Réal a réussi à égaliser et à reprendre l'avantage au score par l’intermédiaire de Karim Benzema. Mais, l’ancien madrilène James Rodriguez, prêté pour deux saisons au Bayen, a vite redonné le sourire au club Allemande en égalisant par un but magnifique.



La 1ère demi-finale entre Espagnols et Allemands a tenu toute ses promesses. L’autre demi-finale se jouera demain entre l’As Roma vs Liverpool.



Habitué des finales de Ligue des champions, le Real Madrid devra attendre le verdict du match de demain soir à Rome, pour connaître son adversaire du 26 mai à Kiev. Les paris sont lancés, qui du Liverpool de Sadio Mané ou de la Roma de Daniele de Rossi pour rejoindre le Real en finale ?









Thierno Malick Ndiaye