Le Red’ Chef de Sen TV et Zik FM placé en garde à vue : And Gueusseum exprime son soutien à Pierre Simon Faye et appelle à sa libération immédiate Le mouvement syndical And Gueusseum a exprimé, hier vendredi, son soutien ferme et constant à Pierre Simon Faye, le rédacteur en chef des médias Sen TV et Zik FM, placé en garde à vue depuis le 10 avril 2025.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Avril 2025 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

« Fidèle à sa tradition de défense des travailleurs, And Gueusseum tient à réitérer sa solidarité à l’endroit de la presse dans son ensemble, et tout particulièrement envers ce journaliste chevronné, reconnu pour son objectivité, sa courtoisie et son sens aigu des responsabilités. Autant de qualités qui ont marqué son long parcours au sein de deux organes de presse majeurs du pays. » Note leur communiqué



Dans un contexte où les risques liés à l’exercice du journalisme ne cessent de croître, le mouvement rappelle que les professionnels de l'information, piliers essentiels de toute démocratie, doivent être mieux protégés.



And Gueusseum appelle ainsi à la libération immédiate de Pierre Simon Faye, insistant sur le fait que le Sénégal a plus que jamais besoin de paix, de dialogue et de stabilité sociale.



Enfin, le mouvement syndical invite les autorités à renforcer la protection des travailleurs responsables et engagés, souvent exposés dans l’exercice de leurs fonctions, afin de garantir un climat social apaisé et respectueux des droits humains.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook