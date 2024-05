Le Salon SeneMali à Paris : Une Fusion Culturelle et Entrepreneuriale Couronnée de Succès Le Salon SeneMali, événement majeur célébrant l'intégration africaine, a illuminé Paris de sa vitalité et de son dynamisme. Pendant trois jours, du 3 au 5 mai, la Salle Mille et une nuits à Montreuil est devenue le carrefour où convergent les richesses culturelles et les esprits créatifs du Sénégal et du Mali.

Organisé sous l'égide de Sophia Jadida Mme Mbacké, cette rencontre transfrontalière a non seulement promu les savoir-faire régionaux, mais a également ouvert de nouvelles perspectives dans les domaines de l'entrepreneuriat féminin et de l'immobilier africain.



Une Effervescence Culturelle :



Dès l'ouverture des portes, le Salon SeneMali a offert un spectacle haut en couleurs et en émotions. Plus de 50 exposantes sénégalaises et maliennes ont dévoilé leurs produits artisanaux, leurs créations artistiques et leurs spécialités culinaires, offrant aux visiteurs un voyage sensoriel à travers les traditions et les coutumes de l'Afrique de l'Ouest. Au cœur de cet échange culturel, la musique, la danse et les contes ont rythmé les journées, tissant des liens indéfectibles entre les participants.



Un Tremplin pour l'Entrepreneuriat Féminin :



Le Salon SeneMali a également été le théâtre de la vitalité entrepreneuriale des femmes africaines. Porteuses d'idées novatrices et de projets ambitieux, ces entrepreneuses ont saisi l'opportunité de présenter leurs innovations dans des secteurs aussi variés que la mode, la beauté, l'artisanat et l'agroalimentaire. Cette effervescence créative a été saluée comme un véritable catalyseur de changement, ouvrant la voie à une reconnaissance accrue du rôle des femmes dans le développement économique de leurs communautés.



Une Rencontre d'Influences :



Parmi les temps forts du Salon SeneMali, la présence de personnalités éminentes a ajouté une dimension prestigieuse à l'événement. Le Consul Général du Sénégal à Paris, Monsieur Amadou Diallo, et le Consul Général du Mali à Paris, Monsieur Moussa Kenneye Kodi, ont honoré de leur présence l'engagement des exposantes et des organisateurs en faveur de la coopération transfrontalière. Également, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Sénégal à Paris, Elhadji Maguette Seye, a exprimé son soutien indéfectible à cette initiative qui renforce les liens entre les communautés africaines et françaises.



Une Célébration de l'Influence :

Parmi les invités de marque, des influenceurs ont également apporté leur touche à cet événement. Mamico Coco, de Femme Chic, a partagé son expertise et sa passion pour la mode africaine, mettant en lumière le talent des créateurs présents au salon. De même, la première Dauphine Miss Mali France a été une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes femmes, incarnant la beauté et l'élégance africaine sous les projecteurs de cet événement exceptionnel.



Le Salon SeneMali restera dans les mémoires comme un symbole de la vitalité et de la créativité de l'Afrique de l'Ouest. En réunissant les talents et les aspirations de deux nations voisines, cet événement a tracé la voie vers un avenir prometteur, où la culture, l'entrepreneuriat et la coopération transfrontalière sont les piliers d'un développement durable et inclusif. Dans l'attente de nouvelles éditions, le Salon SeneMali demeure une source d'inspiration et d'espoir pour tous ceux qui croient en la force du dialogue interculturel et de la collaboration entre les peuples.

























