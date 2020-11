Le Secteur de la Santé en deuil : le Dr Makhtar Ndiaga Diop s’est éteint C’est une lourde perte pour nos valeureux soldats de la Santé, mais aussi pour tous les Sénégalais, avec le Dr Makhtar Ndiaga Diop qui nous a quitté ce weekend, laissant le Secteur de la Santé endeuillé.

La triste nouvelle a été partagée par le groupe Femmes Médecins du Sénégal (FMS). « Les bonnes et les mauvaises nouvelles se suivent dans la vie comme le jour et la nuit. Nous venons de perdre notre collègue le Dr Makhtar Ndiaga Diop qui était au CNLS », nous dit la triste note.



Outre le Centre National de lutte contre le Sida (CNLS) Dr Makhtar Ndiaga Diop avait aussi servi au centre de traitement ambulatoire (CTA) de Fann. Selon les témoignages, c’est un homme courtois, effacé et travailleur qui vient de nous quitter.



La levée du corps a eu lieu à 10h à la morgue de l'hôpital Fann, suivi de son enterrement prévu à Kaolack.



Leral.net qui compatit à cette lourde perte présente ses condoléances à sa famille, ses amis et ses proches. Par la Grâce de DIEU que la terre lui soit légère et que le Paradis soit sa dernière demeure pour l’éternité.



