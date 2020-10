Le Sénégal, 3e pays au monde où le chômage est le plus élevé

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal occupe la troisième place sur les 10 pays qui ont le taux de chômage le plus élevé dans ce monde. C'est du moins ce que révèle le rapport de l’Organisation internationale du travail, parcouru par Vox Populi.

Classé par l'Oit dans le top 10 des pays les plus touchés, le Sénégal affiche un taux de chômage de 48%. Seul, le Burkina Faso(78%) et la Syrie (50%) font pire que le Sénégal.



Liste 10 pays où le taux de chômage est le plus élevé:



1-Burkina Faso ( 77,00% )



2-Syrie ( 50,00% )



3-Sénégal ( 48,00% )



4-Haïti ( 40,60% )



5-Kenya ( 40,00% )



6-Djibouti ( 40,00% )



7-République du Congo ( 36,00% )



8-Îles Marshall ( 36,00% )



9-Namibie ( 34,00% )



10-Kiribati ( 30,60% )

