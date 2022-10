Le Sénégal à l’honneur : Directeur de l’Etat-civil, Aliou Ousmane Sall revient sur son élection

Le Sénégal à l’honneur à Addis-Abeba. Le Directeur de l’Etat civil, Aliou Ousmane Sall, a été élu président du Groupe d’experts d’état-civil de l’Afrique de l’Ouest et en même temps, 2e vice-président des experts de l’Union Africaine, lors de l’ouverture de 6e conférence des Ministres africains en charge de l’état-civil ce 24 octobre 2022, à Addis-Abeba. Dans cette vidéo, le Directeur de l’Etat-civil, Aliou Ousmane Sall revient sur son élection et parle de l’importance de cette rencontre de haut niveau, qui réunit plusieurs représentants de haut niveau des pays africains, des experts et des partenaires internationaux.

