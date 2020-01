Le Sénégal candidat à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football Le Sénégal a annoncé sa candidature à l’organisation d’une Coupe d’Afrique des Nations de football, hier lundi, à Dakar, lors d’une réunion entre le Ministre des Sports, Matar Ba, les présidents de Fédérations sportives et le CNOSS, en prélude des jeux olympiques de la jeunesse de 2022 (JOJ) qui se tiendront à Dakar. Ce sera soit en 2027 soit en 2029, puisque les 3 prochaines éditions ont été déjà attribuées. En 2021, au Cameroun, en 2023 en Côte d’Ivoire et en 2025 en Guinée-Conakry.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos