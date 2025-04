Le Sénégal célèbre l’indépendance de la Justice et la victoire du Droit

Le Conseil constitutionnel vient de poser un acte historique, en invalidant la loi interprétative de l’amnistie de 2024, une loi que beaucoup jugeaient inintelligible, inéquitable et contraire à l’esprit de la justice. Par cette décision courageuse, les magistrats du Conseil constitutionnel affirment avec force, la primauté du droit et rappellent la nécessité d’une justice équitable pour tous.



C’est le triomphe de la séparation des pouvoirs : aujourd’hui, les juges osent s’affranchir des pressions et dévier la trajectoire du pouvoir, lorsqu’elle s’écarte de l’intérêt général. Cette victoire ne saurait être célébrée sans saluer le rôle de tous les acteurs : félicitations aux juges, au gouvernement pour avoir respecté le verdict, à l’opposition qui a su défendre la légalité, à toute l’opposition parlementaire, ainsi qu’au peuple sénégalais, qui reste mobilisé pour la démocratie.



La décision du Conseil constitutionnel, loin de n’être qu’un acte juridique, est un pas décisif vers une véritable réconciliation nationale fondée sur la vérité, la justice et le pardon. Les magistrats du Conseil constitutionnel, qui n’ont rien à perdre sinon leur honneur et leur image pour l’avenir, entrent dans l’histoire, comme des artisans de la démocratie.



Restons unis et mobilisés pour bâtir un Sénégal où la justice triomphe, où le droit est respecté et où la réconciliation s’appuie sur la vérité.



Vive la Démocratie ! Vive la Justice ! Vive le Sénégal !

