Le Sénégal critiqué à la tribune de l’Assemblée nationale française

Au cours d’une séance à l’Assemblée nationale française, hier, le député Aurélien Taché, membre de la NUPES, a interrogé la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Le député a d’abord souhaité attirer l’attention sur les détenus qui ont été arbitrairement arrêtés, selon lui, et sur la situation politique où la France, semble-t-il selon ses observations, ne réagit pas face aux intentions de Macky Sall d’empêcher les opposants à participer à la prochaine présidentielle de 2024, raconte LeTémoin.



Le député a conclu son intervention avec le hashtag #FreeSenegal, très utilisé sur les réseaux sociaux pour soutenir le Sénégal et condamner la répression en cours. En réponse, la ministre Catherine Colonna a rappelé la première réaction de la France face à cette crise. Alors que le Sénégal était à feu et à sang, Paris avait exprimé sa préoccupation. Confiante en la capacité de résolution du pays, elle a ajouté : « Nous espérons que cette situation sera résolue à travers le dialogue qui est une longue tradition au Sénégal».