Le Sénégal désigné pour abriter en 2026, l’Assemblée générale de la Confédération internationale des Alumni de l’ENA/INSP de France L’Association sénégalaise des Anciens Elèves et Auditeurs de l’Ecole nationale d’Administration /Institut national du Service Public de France (ASENA/INSP), a participé, du 14 au 16 novembre 2024, à Villers-Cotterêts (France), à la cité internationale de la langue française, à l’Assemblée générale de la Confédération internationale des Alumni de l’ENA et de l’INSP de France. A cette occasion, l’ASENA/INSP a été représentée par son président, Abdoulaye Guèye et sa 2e vice-présidente, Ndèye Yandé Diop.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

Regroupant plus de quarante-cinq (45) associations nationales d’anciens élèves français et internationaux, issus de 137 pays, représentant 11 000 membres, parmi lesquels 4 000 anciens élèves internationaux, la Confédération des Alumni de l’ENA et de l’INSP est un cadre de réflexion et d’échanges au service des pouvoirs publics, à l’échelle nationale et internationale.



Les réunions annuelles de la Confédération se tiennent alternativement en France et dans un pays tiers. Après la France en 2024 et l’Allemagne en 2025, le Sénégal a été désigné pour accueillir en 2026, l’Assemblée générale de la Confédération internationale des Alumni de l’ENA/INSP de France, occasion au cours de laquelle, le président de l’Association sénégalaise, Monsieur Abdoulaye Guèye, par ailleurs Secrétaire général du Ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, sera porté à la tête de cette importante organisation internationale. Dans cette perspective de présidence sénégalaise, Monsieur Guèye assurera, comme il est de coutume, la charge de vice-président de la Confédération internationale pendant un an, à compter du 1er janvier 2025.



Le choix porté sur le Sénégal pour abriter en 2026, pour la première fois de son histoire, les assises de la Confédération internationale des Alumni de l’ENA/INSP de France, constitue à la fois un honneur et une fierté pour notre pays et traduit le dynamisme et le rayonnement international de l’Association sénégalaise, qui compte sur le soutien des plus hautes autorités de la République du Sénégal et de tous les partenaires institutionnels, pour relever avec brio, le défi de l’organisation et de la participation, à l’occasion de cette grande rencontre internationale.



En marge des assises, en compagnie des dirigeants de la Confédération internationale, le président de l’ASENA/INSP a pris part à Paris, à des séances de travail avec la Déléguée interministérielle à l’Encadrement Supérieur de l’Etat, la Secrétaire générale du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et avec une équipe de la Direction générale de l’Administration et de la Fonction publique.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook