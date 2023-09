Le Sénégal en quarts de finale à la 50ème édition du Championnat du Monde de Pétanque

La 50ème édition du Championnat du Monde de Pétanque a vu briller la délégation sénégalaise, composée de talentueux athlètes, coaches et dirigeants. Avec des représentants engagés dans différentes catégories, dont doublette homme et dame, doublette mixte, tête à tête, triplette, et tir de précision, le Sénégal a su se qualifier pour les quarts de finale. En lice contre la Thaïlande, les joueurs et joueuses sénégalais portent haut les couleurs nationales, sous la houlette du président de la FSSB et du DTN. Découvrez l'histoire de cette performance exceptionnelle dans notre couverture spéciale.