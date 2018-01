Le Sénégal et le Luxembourg signent le quatrième programme indicatif de coopération, le PIC 4 Le Sénégal et le Luxembourg ont signé le quatrième programme indicatif de coopération, le PIC 4. L’annonce a été faite ce lundi par le président de la République Macky Sall, à Dakar lors de la visite de son Altesse Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg. Selon le Président Macky Sall, le Sénégal et le Luxembourg partagent des relations solides et confiantes, parce que fondées sur le respect des valeurs et des libertés.

Le président de la République du Sénégal Macky Sall a réitéré son engagement et le partenariat entre le Sénégal et Luxembourg. En effet, il dit en ces termes : « Le Sénégal et le Grand-Duc de Luxembourg partagent de relation solide et confiant, fondé sur des valeurs auxquels nous croyons de parts et d’autres, des valeurs de paix, de libertés, de démocratie et le respect des droit de l’homme ». Il ajoute ainsi, C’est ce qui fondent le lien des deux pays, c’est ce qu’il appelle « l’exception Sénégalo-Luxembourgeoise ».



Le Sénégal et le Luxembourg ont signé le quatrième programme indicatif de coopération, qui est le PIC 4. Sur ce, selon Macky Sall, le Sénégal a décidé de concentrer cette signature sur la santé, la formation technique et professionnel.



Le président du Sénégal a aussi souligné que le secteur privé luxembourgeois est bien présent au Sénégal, dans le domaine de l’agriculture, de l’infrastructure portuaire, la maintenance industrielle et les télés services, entre autres.



Il a rappelé que cette coopération bilatérale entre dans sa 31e année et à porter jusqu’ici sur des secteurs aussi importants que la santé, l’hydraulique, l’enseignement technique et professionnel, le développement local.



Son Altesse Royal Henri le Grand-Duc de Luxembourg confirme ses rapports de fraternité avec le Sénégal et confie que le Sénégal est en train de se développer très rapidement, quand on regarde les chiffres de la croissance qui font presque 7% depuis plusieurs années.



Et il promet que le Luxembourg continuera à investir au Sénégal car satisfait et content de la relation avec le Sénégal.

Son ALtesse Henri le Grand-Duc de Luxembourg se rendra demain (mardi) à Saint-Louis pour s'enquérir de l’aspect environnemental, qui souffre du changement climatique.









