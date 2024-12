Le Sénégal honoré aux États-Unis : Pr Ousmane Oumar Kane reçoit le prestigieux Distinguished Africanist Award

Selon l’info parvenue au Groupe Leral, cette distinction met en lumière certaines des contributions les plus remarquables dans le domaine des études africaines.



Le professeur Ousmane Oumar Kane est le premier Africain francophone et seul Sénégalais titulaire d’une Chair dans la prestigieuse université américaine Harbard.



Il est le fils de Seyda Mariama Niass, grande pionnière de la diffusion de l’enseignement du Coran et de la modernisation des Daaras au Sénégal.