Le Sénégal parmi les pays à éviter pour les gays et cie

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Chaque année, le guide du voyage gay, le Spartacus international gay guide, dresse un index des pays les plus ou moins fréquentables au monde pour les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres.



Et, une fois encore, le Sénégal, qui occupe la 159e place sur 197 états, fait partie des moins accueillants.



Le Sénégal, qui reste hostile à l’homosexualité, n’est pas encore recommandé aux gays pour des vacances.













Les Echos

