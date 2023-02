Le Sénégal participe au BIT Milan du 12 au 14 février

La Destination Sénégal intervient à la Bourse Internationale du Tourisme (BIT) qui se tient du 12 au 14 février à Milan.



L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique élargit ses réseaux d’opérateurs internationaux et intermédiaires du voyage pour repositionner la Destination Sénégal sur le marché italien et maintenir l’inscription du Sénégal sur les catalogues officiels des voyagistes italiens et mondiaux



La BIT de Milan est le principal événement du nord de l’Italie, pour la négociation et constitue une occasion unique pour échanger avec les plus grands prescripteurs de voyage italiens et mondiaux dans un cadre exclusivement B2B.



L’ASPT, le Tour opérateur Il Diamante, -leader sur le marché italien en termes de réservations sur les visites guidées en Afrique avec plus de 6000 agences de voyages- et AVIAREPS, -leader mondial de la représentation internationale, du marketing et de la communication pour l'aviation, le tourisme et l'hôtellerie - ont tenu des séances de travail sur la relance de la Destination Sénégal sur le marché Italien.



L'objectif de ces entretiens qui se sont déroulés les 9 et 10 février, est d'intensifier les flux de voyages et des touristes vers le pays de la Teranga.





L’ASPT tiendra également plusieurs rencontres avec des promoteurs italiens et européens de chaînes de télévision, de revues d’informations et des agences de publicité, presse et relations publiques dans le but de réaliser des voyages de presse, au Sénégal et d'accroître la visibilité de la destination.



Une importante délégation sénégalaise d’acteurs touristiques issus du privé et du public prendra part à la Bourse Internationale du Tourisme aux côtés de l’ASPT.