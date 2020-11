Le Sénégal perd une de ses grandes figures, une référence: Le Pr. Iba Der Thiam est décédé ce samedi Le Sénégal vient de perdre ce samedi 31 octobre 2020, une de ses grandes figures, un homme de référence. La triste nouvelle est tombée en cette soirée, annonçant la mort du Professeur Iba Der Thiam.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Octobre 2020 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

Iba Der Thiam, né le 26 février 1937 à Kaffrine, était un professeur d'université et homme politique sénégalais.



Après avoir été dix-huit ans responsable syndical, nous rappelle Wikipedia, Iba Der Thiam a obtenu une maîtrise d'histoire en 1972, alors qu'il a 35 ans, puis il fut agrégé d'histoire et devint maître de conférence d’histoire à l'Université de Dakar en octobre 1974. Il fait partie du Comité scientifique de l'UNESCO chargé de rédiger l'Histoire générale de l'Afrique.



Sur son parcours politique, il a été ministre de l'Éducation nationale du président Abdou Diouf dans le gouvernement Niasse du 3 avril au 29 avril 1983. Le défunt professeur était aussi le secrétaire général de la Convention des démocrates et des patriotes/Garap-Gui, député et vice-président de l'Assemblée nationale.



Candidat à l'élection présidentielle de 2000, il avait recueilli 1,2 % des voix au premier tour, se classant en cinquième position.



A sa famille, ses amis et proches, à tout le peuple sénégalais, Leral.net exprime sa vive compassion pour cette lourde perte. Que son âme repose en paix !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos