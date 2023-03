Le Sénégal prépare l'hivernage 2023 et lutte contre les inondations Le Conseil des ministres du 22 mars 2023 a également porté sur la préparation de l'hivernage 2023 et la prévention des inondations. Le Président de la République a demandé au Premier Ministre d'assurer le suivi régulier des opérations pré hivernage sur l'ensemble du territoire national.



Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 03:45 | | 0 commentaire(s)|

Il a également rappelé l'urgence de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la finalisation fonctionnelle des travaux et des dispositifs de drainage des eaux dans les départements de Keur Massar, de Rufisque, de Thiès et de Mbacké.



Le renforcement des équipements et capacités d'intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a également été abordé, structure pilote devant disposer d'un Plan stratégique de lutte contre les inondations.





( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook