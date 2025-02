Le Sénégal rembourse une dette de 6,405 milliards FCfa, le 9 février 2025

L’Etat du Sénégal, par le biais du Trésor public, avait lancé le jeudi 18 janvier 2024 sur le marché financier de l’UEMOA, ces emprunts d’un montant de 200 milliards FCfa, avec trois tranches A, B et C avec des maturités, taux et montants différents.



La tranche A d’un montant de 85 milliards de FCFA avait une maturité de 5 ans avec un taux d’intérêt de 6,25%.



Pour la tranche B, d’un montant de 75 milliards de FCFA, elle a une maturité de 7 ans avec un taux d’intérêt de 6,45%.



Quant à la tranche C, d’un montant de 40 milliards de FCFA, elle a une maturité plus longue qui est de 10 ans, avec un taux d’intérêt de 6,65%.



Pour toutes les tranches, la valeur nominale de l’obligation était de 10.000 FCFA.

