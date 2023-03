"Le Sénégal réussit la sixième revue du programme économique et financier avec le FMI et envisage un nouveau programme pour 2023-2025" Conclusion de la Mission de revue du FMI



La sixième et dernière revue du Programme relatif à l’Instrument de Coordination des Politiques Economiques (ICPE) conclu entre le Sénégal et le FMI sur la période 2020-2022 s'est achevée avec succès, malgré les différentes crises qui ont émaillé cette période. La mission de courte durée du FMI, qui s'est tenue du 08 au 14 mars 2023, a permis de constater que notre pays avait réalisé l'essentiel de son programme économique et financier, avec notamment le respect des objectifs en matière de déficit budgétaire, de recettes fiscales, d'endettement et de dépenses sociales.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|

Cette réussite est d'autant plus remarquable que le Sénégal a dû faire face à des défis multiples et variés, tels que la crise sanitaire, la crise économique, la crise sécuritaire, la crise énergétique, la crise climatique et la crise alimentaire. Le pays a ainsi démontré sa résilience et sa capacité à mettre en œuvre des politiques économiques efficaces malgré les difficultés.



La mission du FMI a également été l'occasion d'échanger sur les perspectives d'un nouveau programme économique et financier pour la période 2023-2025. Ce programme devra intégrer un large spectre de problématiques actuelles, telles que la protection de l'environnement, la protection sociale et l'énergie, afin de tirer parti des opportunités de financement multilatérales, bilatérales et commerciales.



Le Sénégal peut donc envisager l'avenir avec confiance, fort de l'expérience acquise au cours des dernières années et de sa capacité à relever les défis économiques et financiers qui se présentent à lui. Le FMI, pour sa part, continuera d'accompagner notre pays dans ses efforts pour consolider ses acquis et poursuivre son développement économique et social.









Dame DIENG

je veux titre pour article web : Conclusion de la Mission de revue du FMI.

Le Sénégal, vient de boucler, avec la mission de courte durée (staff visit) du FMI qui s’est tenue du 08 au 14 mars 2023, la sixième et dernière revue du Programme relatif à l’Instrument de Coordination des Politiques Economiques (ICPE) conclu avec le FMI sur la période 2020-2022. Au terme de cette mission, notre pays a réalisé avec succès l’essentiel de son programme économique et financier (déficit budgétaire, plancher des recettes fiscales, plafond d’endettement, niveau de dépenses sociales, etc), en dépit des différents chocs qui sont intervenus durant la période sous revue (crise sanitaire, crise économique, crise sécuritaire, crise énergétique, crise climatique et crise alimentaire).

Cette mission a été également l’occasion d’échanger avec le FMI sur les possibilités et contours de conclusion d’un nouveau programme économique et financier d’ici la fin de l’année 2023. Celui-ci qui devra s’inscrire sur la même durée de trois (3) ans (2023-2025), intègrera un large spectre de problématiques actuelles, liées notamment à l’environnement, à la protection sociale et à l’énergie, afin de saisir toutes les opportunités de financements multilatéraux, bilatéraux, et commerciaux qu’elles offrent.



"Le Sénégal réussit la sixième revue du programme économique et financier avec le FMI et envisage un nouveau programme pour 2023-2025"













( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook