Le Sénégal réussit son retour sur le marché financier sous régional et encaisse 55 milliards de FCFA L’Agence UMOA-Titres, en collaboration avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l’Ouest, a organisé ce jeudi 6 juin 2019, à la demande de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor du Sénégal, l’émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor respectivement à trois (3), cinq (5) et sept (7) ans pour un montant de 50 milliards.



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2019 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|

C’est un retour réussi du Sénégal sur le marché financier sous régional des titres publics après une très longue absence. En effet, l’adjudication ouverte ce 6 juin 2019, suivant un système d’enchères à prix multiples, a permis au trésor sénégalais d’encaisser dans ses livres la somme de 55 milliards de FCFA.



Les investisseurs ont largement souscrit à cette émission avec un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 258,01% soit 129 ,004 210 milliards de FCFA a, annoncé l’Agence ouest africaine de planification de la dette, Umoa-Titres.



S’agissant des obligations du trésor à trois ans, le montant global des soumissions est de 43231,22 millions FCFA et elles ont été toutes rejetés.



Pour les obligations du trésor à cinq ans, le montant global des soumissions se chiffre à 50130,67 millions FCFA. En définitive, le trésor a retenu la somme de 20 600 millions de FCFA.



Quant aux obligations du trésor à sept ans, le montant global des soumissions est de 35642,32 millions FCFA, dont 2500 millions en Offre non compétitive(ONC). Finalement, le trésor sénégalais a retenu la somme de 34400 millions FCFA, dont 2500 en ONC.



Pour rappel, cette opération s’inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres publics du Sénégal en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette.



Pour plus d’informations, merci de visiter : https://drive.google.com/file/d/1lFuy1dbDfVWKKakLPR34icKW-i0Z6lTI/view



Oumar Nourou

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos