Le Sénégal sorti de la liste des PMA :L’éclairage du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères qui tempère les ardeurs Le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a récemment apporté des précisions concernant les informations circulant sur un prétendu retrait du Sénégal de la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA).

Selon le communiqué officiel, il ne s'agit pas d'un retrait immédiat, mais plutôt de l'amorce d'un processus transitoire, qui pourrait aboutir à terme d'une période de cinq ans, conformément à la recommandation du Comité des politiques. de développement des Nations Unies.



Un processus encadré par les Nations Unies



Le ministère a rappelé que le retrait d'un pays de la catégorie des PMA suit une procédure rigoureuse au sein des organes compétents des Nations Unies. En effet, la résolution A/RES/79/230, adoptée le 19 décembre 2024 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, a établi une période transitoire de cinq ans pour permettre au Sénégal de se préparer à quitter cette catégorie. Ce processus vise à garantir une transition progressive et maîtrisée, entraînant ainsi toute rupture dans les efforts de développement du pays.



Une stratégie nationale pour une transition réussie



Afin d'assurer une sortie sans heurts, le Gouvernement s'attelle à élaborer une stratégie nationale de transition. Celle-ci sera alignée sur le nouveau cadre de politiques publiques, baptisé « Sénégal 2050 : Agenda national de transformation ». Ce programme ambitieux vise à projeter le Sénégal sur une trajectoire de développement durable et inclusif, tout en capitalisant sur les acquis réalisés ces dernières années.



Le ministère appelle à éviter toute confusion ou interprétation erronée de ce processus et réaffirme l'engagement du Sénégal à poursuivre son développement socio-économique dans un cadre cohérent et structuré.



