Le Sénégal vers l’instauration des visas selon le principe de réciprocité : La réaction de l’ONG ADHA Dans le cadre de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Ousmane Sonko a confirmé l’instauration de visas pour les ressortissants de certains pays, suivant le principe de réciprocité. Une mesure qui concrétise une promesse faite lors des législatives anticipées et qui suscite des réactions variées, notamment celle de l’ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA).

L’ADHA dit avoir pris acte de cette décision qu’elle qualifie de « pleinement légitime » dans l’exercice de la souveraineté nationale. L’organisation estime qu’une telle démarche traduit une volonté affirmée de rétablir un équilibre dans les relations diplomatiques tout en sauvegardant la dignité des citoyens sénégalais.



Cependant, l’ONG appelle à une mise en œuvre rigoureuse et réfléchie de cette politique. Elle exhorte les autorités sénégalaises à garantir que cette mesure reste conforme aux engagements internationaux du Sénégal, notamment en matière de respect des droits fondamentaux des migrants.



L’ADHA insiste également sur l’importance de préserver la fluidité des relations bilatérales avec les pays concernés.



Cette annonce marque un tournant significatif dans la gestion des flux migratoires au Sénégal et ouvre un débat sur l’équilibre entre souveraineté nationale et engagements internationaux.



