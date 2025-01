Le Syndicat des travailleurs du secteur primaire, dépose un préavis de grève

Le syndicat des travailleurs du secteur primaire a déposé hier, mercredi 8 janvier 2025, un préavis de grève afin d’exiger le respect du protocole d’accord signé le 1er décembre 2022, par le ministère de la Fonction publique. Selon un communiqué parcouru par "Sud Quotidien", ce syndicat dénonce, entre autres, les disparités, entre les agents du secteur des pêches et les autres agents de la Fonction publique, dans la rémunération, ainsi que l’absence de perspectives de carrière pour les contractuels et l’insuffisance des moyens logistiques dans tout le département.



Pour ce premier plan d’actions de l’année 2025, ces travailleurs du secteur primaire exigent notamment, l’amélioration de leurs conditions de travail. Ainsi, ils demandent la mise en place d’un fonds commun des agents du Ministère des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires (MPIMP) et du secteur primaire, la généralisation de l’indemnité de logement, l’octroi d’une indemnité de risque à tous les agents du Ministère en charge des Pêches et l’intégration des contractuels dans la Fonction publique. S’il n’obtient pas satisfaction d’ici le 7 février prochain, le syndicat des travailleurs du secteur primaire menace de passer à la vitesse supérieure, indique le journal.



Pour rappel, le 1er décembre 2022, le ministère de la Fonction publique et les syndicats du secteur primaire, avaient signé un accord portant sur 60% du montant initial des indemnités, avec la création d’un comité technique chargé d’étudier la possibilité de mettre en place un fonds commun dans le secteur primaire, afin d’améliorer les conditions de travail des agents.