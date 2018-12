Le Sytjust annonce une grève illimitée

Les travailleurs de la justice, par le biais de leur secrétaire général, El Haj Aly Boun Malick Diop, ont annoncé qu’ils comptent aller en grève illimitée à partir du 27 décembre prochain.



Ils étaient hier, dans la rue pour dénoncer l’attitude du gouvernement vis-à-vis de leurs doléances et en veulent à leur ministre de tutelle, Ismaïla Madior Fall.

« Nous irons vers une grève illimitée. Et les désagréments qui seront causés aux usagers seront imputables au gouvernement, et ça se fera vers la fin du préavis, c'est-à-dire le 27 décembre », avertit M. Diop.



Le Sytjust est prêt à tout pour se faire entendre. Car, renseignent-ils, Ismaila Madior Fall qui devait être leur avocat et prendre leurs doléances en charge, est celui qui est en train de poser des actes dans le sens de pourfendre toute la volonté politique expliquée clairement par le président de la République, suite à leurs négociations en date du 5 avril 2018.

L’observateur

