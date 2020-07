Le Sytjust décrète encore 48 h de grève

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juillet 2020 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) maintient la cadence. Après un mois de grève sans répit, les travailleurs de la justice ont décrété encore un mot d’ordre de grève de 48 heures? couvrant les jeudi 23 et vendredi 24 juillet.



Selon"L’As" qui donne la nouvelle, la médiation de la présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, n’a pas porté ses fruits. La rencontre entre le ministre de la Justice et le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), s’est soldée par un échec.



Les travailleurs reprochent au Garde des Sceaux de n’avoir pas diligenté la mise en œuvre des réformes intéressant les travailleurs de la Justice, objet de plusieurs décrets qu’il a trouvés en place.



Pour le secrétaire général du Sytjust, Me El hadji Ayé Boun Malick Diop, tout porte à croire que le ministre de la Justice veut remettre en cause certains acquis des travailleurs de la Justice, fruits de négociations collectives entre le Gouvernement et le Sytjust et déjà actés par des décrets dûment signés par le président de la République, en violation des conventions internationales du travail.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos