Le TER célèbre sa première année d'exploitation : L'Apix passe son exploitation à la Senter

Bien que tardivement reçue, l'annonce a déchaîné une mouvement de foule de personnes vers les gares. De Dakar à Diamniadio, toutes les gares ont été prises d'assaut. Ainsi, ceux qui n'avaient pas encore pris le train, ont rivalisé avec les abonnés et autres habitués du Ter.



Pour fêter l'anniversaire du Ter, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. La cérémonie s'est déroulée à la gare de Dakar en présence du ministre des Transports Terrestres, Mansour Faye et de l'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot.



Ces derniers se sont joints au Directeur général de l'Apix, Abdoulaye Baldé, au Directeur général de la Senter, Abdou Ndéné Sall, pour vendre le partenariat gagnant-gagnant entre le Sénégal et la France. D'ailleurs, même le président de la Société nationale des chemins de fer (Sncf), Jean Pierre Farandou, a fait le déplacement à Dakar.



Dans son discours lu devant les officiels, Abdoulaye Baldé a annoncé que désormais, l'Apix va passer le relais sur la mission d'exploitation à la Senter. Ainsi, l'Agence va se concentrer sur l'achèvement de la phase 2 du Ter, prévue pour le 27 décembre 2023.