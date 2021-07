Le Télétravail : Une réponse à la mobilité urbaine et à la pollution

«Au Sénégal, beaucoup de télétravailleurs interrogés affirment avoir réduit de plus de moitié leurs déplacements en véhicule depuis qu’ils se sont mis au télétravail. Dans le cas d’une ville comme celle de Dakar, qui est une zone dense, la mobilité urbaine représente un véritable casse-tête économique et environnemental, la généralisation du télétravail pourrait avoir l’effet d’un désengorgement sensible des transports en commun, avec l’effet combiné de la réduction et d’une meilleure répartition des déplacements dans le temps », lit-on dans le document.



En effet, ajoute la même source, le problème des embouteillages aux heures de pointe sera sensiblement réduit, les télétravailleurs n’étant pas obligés de pointer aux mêmes jours et horaires à leur lieu de travail.



Cette décongestion, explique-t-on, pourrait être renforcée avec le développement des espaces de co- working dans les quartiers résidentiels qui permettrait à leurs habitants de télétravailler à côté de leur domicile. Les autorités publiques gagneraient à encourager le développement de ces espaces pour favoriser une mobilité urbaine mieux maîtrisée.



Adou Faye





Source : Dans un document sur le télétravail au Sénégal, enjeux et perspectives, le Conseil national du patronat (Cnp) évoque son impact sur la mobilité urbaine et la pollution.Source : https://www.lejecos.com/Le-Teletravail-Une-reponse...

