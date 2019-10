Le "Thiéré" sénégalais à l'honneur au Championnat du monde: Marième Cissé coiffe la Tunisie au poteau En matière de gastronomie, il faut beaucoup d'astuces et de savoir-faire pour se faire distinguer. C'est ce que vient de faire une talentueuse Sénégalaise nommés Marème Cissé au championnat mondial du « Couscous Fest » organisé en Italie et dédié au couscous, en ravissant la vedette à ses concurrents.

Le Sénégal a remporté le titre de meilleur couscous du monde, dans le cadre du championnat organisé en Sicile en Italie, dans le cadre de la 22e édition du concours international.



L'équipe. lauréate originaire de Dakar, en l'occurrence la Sénégalaise Marème Cissé et son fils ont présenté le meilleur plat de couscous. Il s'agit d'une sorte de 'family affair', car elle travaille en tandem avec son fils.



Encore appelé "Thiéré' en wolof, le "couscous sénégalais est fait à base de céréales locales, le mil en général. Au Sénégal d'ailleurs, chaque ethnie a en général, sa façon de préparer le couscous. Il s'agit d'un plat très flexible parqu'il peut être associer à beaucoup d'autres plats.

Le couscous est servi à l'occasion des grands festins de mariage, de baptême, de funérailles ou lors de la fête de 'Al Achoura" ou "Tamkharit".



Cette belle réalisation ne fait que renforcer l'idée sur la promotion du consommer local sénégalais.

