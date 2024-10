Le Togo lève 10,505 milliards FCfa sur le marché financier de l’UEMOA

Le montant mis en adjudication était de 15 milliards FCFA. Le montant des soumissions des investisseurs était de 18,535 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 123,57%.



Le montant des soumissions retenu est de 10,505 milliards de FCFA et celui rejeté 8,030 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 56,68%.



Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,31% pour les bons de 182 jours, 7,48% pour ceux de 364 jours et 8,09% pour les obligations.



L’émetteur compte rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 31 mars 2025 pour ceux de 182 jours et au 29 septembre 2025 pour ceux de 364 jours. Les intérêts seront payés d’avance et précomptés sur leur valeur nominale.



Le remboursement du capital des obligations se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 juillet 2027. Le paiement des intérêts se fera annuellement au taux de 6,15% et ce, dès la fin de la première année.

