Le Top 10 des joueurs africains les mieux payés en 2019

L'année 2019 a été pleine de bonnes performances de nos joueurs africains et certains se sont illustrés particulièrement. On pense notamment à Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.



Certains joueurs sont mieux payés que d'autres et selon le site Coupfrancs.com, Cédric Bakambu (Beijing Guoan - Chine) demeure le footballeur africain le mieux payé au monde avec 18 millions d’euros par an. Le Congolais devance Mohamed Salah, Aubameyang, Odion Ighalo et Riyad Mahrez.



Voici le top 10 des joueurs africains les mieux payés en 2019 :



1- Cédric Bakambu (RDC – Beijing Guoan) : 18 millions d’euros par an.



2- Mohamed Salah (Egypte – Liverpool) : 11,6 millions d’euros.



3- Aubameyang (Gabon – Arsenal) : 10 millions d’euros.



4- Odion Ighalo (Nigéria – Changchun Yatai) : 10 millions d’euros.



5- Riyad Mahrez (Algérie – Manchester City) : 10 millions d’euros.



6- Sadio Mané (Sénégal – Liverpool) : 9 millions d’euros.



7- Naby Keita (Guinée – Liverpool) : 7,6 millions d’euros.



8- Gervinho (Côte d’Ivoire – Parme) : 7 millions d’euros.



9- Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire – Crystal Palace) : 6,7 millions d’euros.



10- Obafemi Martins (Nigérian – ex-Shanghai Shenshua) : 5,5 millions d’euros.

